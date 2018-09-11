МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Горячие головы" в некоторых западных столицах еще не отказались от сценария военной провокации в Сирии, Россия будет работать над тем, чтобы это предотвратить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Москва "предостерегает от возможной новой провокации с применением отправляющих веществ, которую могут осуществить террористы, чтобы затем возложить ответственность за произошедшее на правительство в Дамаске с последующими ударами".
"Этот сценарий отыгран многократно, он настолько очевиден, прозрачен для нас. Мы об этом говорим постоянно. К сожалению, некоторые горячие головы в определенных столицах от него не отказались, но мы продолжим работать", — сказал Рябков журналистам.
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