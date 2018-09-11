На Западе не отказались от сценария военной провокации в САР, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Горячие головы" в некоторых западных столицах еще не отказались от сценария военной провокации в Сирии, Россия будет работать над тем, чтобы это предотвратить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва "предостерегает от возможной новой провокации с применением отправляющих веществ, которую могут осуществить террористы, чтобы затем возложить ответственность за произошедшее на правительство в Дамаске с последующими ударами".

"Этот сценарий отыгран многократно, он настолько очевиден, прозрачен для нас. Мы об этом говорим постоянно. К сожалению, некоторые горячие головы в определенных столицах от него не отказались, но мы продолжим работать", — сказал Рябков журналистам.

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