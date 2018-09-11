Сирийские железнодорожники надеются на помощь российских коллег

ДАМАСК, 11 сен – РИА Новости. Сирийские железнодорожники надеются на сотрудничество с российскими коллегами, заявил журналистам генеральный директор железнодорожной компании страны Наджиб аль-Фарез.

Он сообщил, что ущерб подвижному составу железных дорог Сирии от действий террористов оценивается в более чем 1,2 миллиарда долларов — боевики уничтожили большинство вагонов и тепловозов.

"Сейчас восстановлено только 55 вагонов… Мы бы очень хотели сотрудничать с нашими российскими коллегами, нам нужен их опыт в строительстве и обслуживании железных дорог, сейчас мы ведем переговоры", — отметил гендиректор.

По его словам, сейчас основная задача железнодорожной компании — восстановление сообщения Дамаска с Хомсом, Хамой, Латакией и Алеппо.

Аль-Фарез отметил, что в столице запустили железнодорожную ветку, по которой люди могут добраться на Дамасскую международную выставку. "Протяженность участка — 18 километров, на нем две станции. Каждый день дорога будет работать по 12 часов — с 14.00 и до 2.00", — сказал гендиректор.

Дамасская международная выставка проводится с 1954 года и считается одной из крупнейших в регионе. В прошлом году выставка была проведена впервые за шесть лет с начала кризиса в стране. Ее посетили свыше 2 миллионов человек.

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