В бундестаге предостерегли немецких военных от участия в конфликте в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Присоединение Германии к военной операции в Сирии привело бы к эскалации в раздираемой войной стране, которая пытается пойти по пути урегулирования конфликта, заявила РИА Новости депутат бундестага от партии "Левые" Хайке Ханзель.
"Участие бундесвера в военных ударах в Сирии вызвало бы очередную опасную эскалацию… Это нарушение принципов международного права членами НАТО, потому что на это нет мандата ООН. Германия не должна принимать участие", — заявила Ханзель.
Она также подвергла критике позицию западных стран по инцидентам, связанным с применением химического оружия в Сирии, подчеркнув отсутствие достаточных доказательств тому, что сирийское правительство причастно к применению химоружия в городе Дума в апреле. Ханзель отметила, что даже Организация по запрещению химического оружия не смогла установить ответственных за химатаку в Думе.
Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.
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