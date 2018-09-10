Боевики обстреляли из "Градов" военный аэродром в Хаме, заявил источник

ДАМАСК, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики вооруженных террористических бандформирований открыли огонь из РСЗО БМ-21 "Град" по военному аэродрому в городе Хама, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
По данным источника, в результате обстрела незначительные повреждения получил один из боевых самолетов.
В пятницу террористы обстреляли из установок "Град" христианский город Мухарде на севере провинции Хама, в результате чего погибли 10 мирных граждан. Обстрелам из РСЗО последние несколько дней подвергается и расположенный неподалеку от Мухарде город Скальбия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>