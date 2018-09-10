Турция предупредила своих союзников в Сирии о повышенной боеготовности

АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Турецкий генштаб поручил силам своих союзников из вооруженной сирийской оппозиции на севере Сирии привести подразделения в состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения обстановки вокруг провинции Идлиб, сообщает в понедельник газета Yeni Safak.

Отмечается, что распоряжение касается около 50 тысяч членов оппозиционной Свободной сирийской армии, которые дислоцированы в районах Африн, Аазаз, Джараблус, Эль-Баб, перешедших под их контроль в ходе операций ВС Турции и вооруженной сирийской оппозиции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в 2016-2018 годах. Число турецких военнослужащих, которые переброшены в эти районы, превысило 30 тысяч. Турция также вдвое увеличила количество бронетехники и артиллерийских батарей на границе с Сирией и укрепила 12 своих наблюдательных пунктов по контролю за деэскалацией в самом Идлибе.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

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