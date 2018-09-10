МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Американские власти через публикации в СМИ предупреждают Россию о готовности к прямому военному столкновению в Сирии, однако на сегодняшний день такой вариант развития событий маловероятен, заявил РИА Новости в понедельник руководитель Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР. Источники газеты заявили, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которой считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.

"Такая вероятность существует. Дело в том, что война в Сирии — это, как говорят математики, "игра с нулевой суммой", то есть победивший в этом конфликте забирает себе все, а проигравший остается ни с чем. Если США позволят Дамаску взять Идлиб и установить контроль над всей территорией Сирии, то они потеряют влияние на всем Ближнем Востоке. Но пока это лишь некое предупреждение нам, Вашингтон просто дает понять, что он в принципе готов на такой шаг", — считает Сивков.

Возможный ответ России

При этом собеседник агентства не исключил возможности ответного удара со стороны РФ. По мнению эксперта, при таком сценарии Россия может пойти на ракетный удар по американским авианосцам, однако организовать такую операцию было бы достаточно трудно.

"Мы можем попытаться нанести в ответ ракетный удар по их авианосной группировке. Если мы уже располагаем достаточным количеством новых ракет Х-32, то этот вариант вполне реалистичен — если опять же наши Ту-22М3 пропустит Иран и, главное, Ирак, который раньше уже "разворачивал" наши самолеты. Кроме того, наши бомбардировщики должны прикрывать истребители, но в таком случае США могут пойти на удар по Хмеймиму, чтобы наше авиакрыло просто не вылетело на подмогу "тушкам", — отметил Сивков.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

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