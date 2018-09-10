Комиссар ООН по правам человека выразила обеспокоенность ситуацией в Идлибе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник выразила озабоченность по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая практически не контролируется правительством страны.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".

"Что касается Сирии, мы глубоко озабочены непрекращающимися военными операциями в Идлибе и соседних районах и их влиянием на почти три миллиона мирных жителей, которые там живут. Мы напоминаем всем сторонам конфликта, что они должны строго следовать всем соответственным принципам международного гуманитарного права во время проведения операций", — говорится в заявлении Бачелет, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Комиссар отметила, что на остальной территории страны число вооруженных конфликтов сократилось, и около 80% населения сейчас находится на территории, подконтрольной правительству.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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