В коалиции заявили, что на вооружении в Сирии нет фосфорных боеприпасов

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявили, что не имеют на вооружении фосфорных боеприпасов.
В воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор. Он напомнил, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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