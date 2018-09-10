В коалиции заявили, что на вооружении в Сирии нет фосфорных боеприпасов

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявили, что не имеют на вооружении фосфорных боеприпасов.

"На данный момент мы не получали никаких сообщений о каком-либо использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе (Сирии) не имеет боеприпасов с белым фосфором", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

В воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор. Он напомнил, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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