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Война в Сирии
Война в Сирии

Клинцевич усомнился в возможности удара США по российским силам в Сирии‍

(обновлено: 13:28 10.09.2018)
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканский военный в Сирии. Архивное фотоАмериканский военный в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США вряд ли рассматривают возможность нанесения удара по российским силам в Сирии‍, последствия такого шага непредсказуемы, при этом ВС РФ готовы к любому развитию событий, заявил журналистам в понедельник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР. Источники газеты заявили, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которой считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.

"Почти не сомневаюсь, что имеет место очередная фейковая новость. Скорее всего, газета просто нагнетает ситуацию, выполняя определенный заказ", — полагает сенатор.

Клинцевич отметил, что не идеализирует Трампа, но "президент такой державы, как США, по определению должен понимать, что удар по российским силам в Сирии чреват непредсказуемыми последствиями". При этом повод выглядит явно надуманным, полагает он.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Saul Loeb
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"Сирийским правительственным войскам нет никакой необходимости использовать хлорин в ходе операции по зачистке от боевиков провинции Идлиб. Боевики обречены, и практически без разницы, когда их время остановится, — днем раньше или днем позже", — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что "война есть война, и на ней возможно всякое". "Российские силы в Сирии готовы к любому развитию событий", — заключил Клинцевич.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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