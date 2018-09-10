США хотят контролировать Сирию в интересах Израиля, заявил Валид Муаллем

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Целью США в Сирии является контроль всей деятельности страны в интересах Израиля, считает глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Хочу сказать, что американские цели – это не сугубо американские цели, на самом деле это израильские цели, которые США реализуют в Сирии. Этих целей много", — сказал Муаллем в интервью журналу "Международная жизнь".

По мнению главы сирийского МИД, все началось в 2011 году. "Во-первых, они не хотят, чтобы Сирия была главной страной сопротивления Израилю. Во-вторых, они не хотят, чтобы у Сирии были стратегические отношения с Ираном и Россией. Они хотят, чтобы Сирия была, как остальные страны региона, то есть, чтобы она стала одним из инструментов внешней политики США с одобрения Израиля. Исходя из этого, хочу сказать, что цель США в Сирии – это контроль в интересах Израиля над всей будущей деятельностью Сирии", — отметил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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