В МИД рассказали о разработке операции по освобождению Идлиба

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. 4 сентября 2018

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. 4 сентября 2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Параметры возможной операции по освобождению сирийского Идлиба от террористов разрабатываются тщательно и скрытно, с учетом гуманитарных аспектов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Что касается параметров контртеррористических действий в Идлибе: как правило, данные операции тщательно и скрытно разрабатываются с участием всех сторон, публично о таких вещах не говорят ни военные, ни дипломаты", — сказал он.

Дипломат отметил, что "при этом прорабатываются все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".

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