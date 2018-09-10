О подготовке боевиками провокаций в Сирии сообщают постоянно, заявили в МИД

Жители поселка Альма в провинции Дераа на юге Сирии. Архивное фото

Жители поселка Альма в провинции Дераа на юге Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Оперативные данные о подготовке в Сирии новых инцидентов с применением химического оружия поступают постоянно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Оперативные данные о подготовке экстремистами в Сирии новых инцидентов с применением химического оружия поступают постоянно", — сказал он.

Сыромолотов добавил, что сирийцы "регулярно передают соответствующие весьма конкретные сведения в Совет Безопасности ООН, в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

Он напомнил, что постоянное представительство Сирии при ООН еще 17 августа этого года официально информировало комитет СБ ООН 1540 о доставке нескольких контейнеров с хлором в лагерь боевиков в районе деревни Халлюз в провинции Идлиб.

"Видимо, совершенно не случайно, что представители некоторых государств Запада буквально через пару недель начали угрожать официальному Дамаску новыми ракетными ударами в случае, если-де сирийские власти предпримут в Идлибе химическую атаку", — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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