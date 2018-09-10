Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии‍

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Представитель Пентагона опроверг заявление Минобороны России о том, что ВВС США нанесли бомбовый удар в провинции Дейр-эз-Зор с использованием фосфорных снарядов, об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил представитель американского военного ведомства Шон Робертсон, на данный момент у Пентагона нет информации о каких-либо фактах применения зарядов с белым фосфором. Он добавил, что в указанном районе ни у одного из подразделений армии США нет данного вида вооружений.

Удар запрещенными боеприпасами

Ранее глава российского Центра по примирению в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что два американских самолета F-15 в субботу нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами территории Сирии.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — рассказал он.

По его словам, в результате атаки в регионе начались сильные пожары. Информация о том, есть ли жертвы и пострадавшие, в настоящее время уточняется.

Жертвы действий коалиции

Использование белого фосфора было запрещено Дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, которые США и Израиль не подписали.Применение фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров и отдельных очагов возгораний, а образующиеся в огне ядовитые газы являются дополнительным поражающим фактором.

В июле международная коалиция во главе с США отчиталась, что в результате ее ударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 1059 мирных жителей. При этом по состоянию на конец июня эта цифра составляла 939 человек.

В том же месяце неправительственные организации сообщили о возможной гибели 26 мирных жителей во время авиаудара коалиции по анклаву запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*" на юге Сирии.

Однако в самой коалиции эту информацию опровергли.

Обострение ситуации в Сирии

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

"Ударные" планы США

Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики, уточнил Конашенков. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и Вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

В ответ Россия предложила властям США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия, и направить туда представителей ОЗХО.

* Запрещенные в России террористические организации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>