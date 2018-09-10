В Сирии начали восстанавливать замок Крак де Шевалье около Хомса

ХОМС (Сирия), 10 сен — РИА Новости. Сирийские специалисты начали восстанавливать замок Крак де Шевалье XI века вблизи сирийского города Хомс, который был захвачен террористами во время боевых действий, как сообщил главный инженер по восстановлению крепости Хазан Ханаф, сейчас специалистам удалось восстановить крышу старинной часовни.

"Мы пытаемся все сохранить в первозданном виде. Снаряды террористов пробили крышу часовни, и внутрь стала проникать вода, памятник оказался под угрозой. Мы восстановили крышу своими силами", — сказал он.

Инженер отметил, что работы у реставраторов еще много. По его словам, специалисты также занимаются восстановлением старинных фресок, и их восстановление — одна из главных задач.

Во время нахождения в районе Хомса боевиков замок стал штабом террористов, а полевые командиры организовали свой кабинет в камерах бывшей тюрьмы, так как это помещение с самыми толстыми стенами, которые гарантируют безопасность.

От рук боевиков пострадало множество памятников архитектуры в замке и, несмотря на то, что они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, реставрировать их приходится пока только своими силами.

"Мы неоднократно связывались с ЮНЕСКО, нам говорили составить список необходимых работ. Мы составили, однако работать они не приехали — говорят, что не могут в военное время, хотя этот район давно безопасен. Все это напоминает Пальмиру, восстановление которой у ЮНЕСКО пока только на бумаге", — рассказал археолог Жамиль Массух, который проводит работы в крепости.

Кроме местных специалистов, в замке также периодически работают и небольшие группы волонтеров со всего мира, в частности, недавно тут завершила раскопки группа студентов-археологов из Венгрии.

Крепость Крак де Шевалье была основана в 1031 году, и ее занимал гарнизон эмира города Алеппо. В 1099 году замок был захвачен крестоносцами во время похода в Иерусалим. Он был самым крупным оплотом крестоносцев на востоке вплоть до 1271 года.

В 2006 году замок был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее, сирийские власти также восстанавливают в стране еще ряд памятников, которые были разрушены незаконными вооруженными формированиями во время войны. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако они так и не приняли участие в работах — восстановление ведут сирийские и российские специалисты.

После реставрации недавно возобновил работу древний христианский монастырь в Маалюле, разграбленный боевиками. Кроме того, при участии специалистов из РФ также идет восстановление памятников истории в Алеппо, где террористы уничтожили порядка 30% построек, представляющих культурную ценность, а также древней Пальмиры.