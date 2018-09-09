Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны Германии обдумывает возможность участия в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия, пишет таблоид Bild.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

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