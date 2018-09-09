Минобороны сообщило об ударе США по Сирии боеприпасами с фосфором

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Два американских самолета F-15 в субботу нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами территории Сирии. Об этом сообщил в воскресенье глава российского Центра по примирению в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", — рассказал военачальник.
По его словам, в результате атаки в регионе начались сильные пожары. Информация о том, есть ли жертвы и пострадавшие, в настоящее время уточняется.
Применение орудий с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции, подчеркнул представитель Центра по примирению.
Режим прекращения огня нарушается
Руководитель российского Центра по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить провокации и присоединиться к усилиям по мирному урегулированию конфликта.
США перебрасывают войска
Ранее днем стало известно, что Пентагон направил более ста морских пехотинцев в удерживаемый силами коалиции форпост Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.
Отмечается, что Вашингтон принял решение укрепить военное присутствие в районе гарнизона после предупреждений от России о подготовке удара по укрывающимся там боевикам.
"США не хотят конфронтации с Россией, сирийским правительством или любой другой группой, которая может оказывать поддержку властям Сирии в гражданской войне", — приводит канал заявление председателя Центрального командования Соединенных Штатов Уильяма Урбана.
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