Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Сирии

ЖЕНЕВА, 9 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев прибыли в Женеву, где в понедельник начнутся переговоры гарантов астанинского процесса, передаёт корреспондент РИА Новости.
Очередной раунд переговоров стран-гарантов Астаны (России, Турции и Ирана) при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры пройдёт в Женеве 10-11 сентября.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков.
Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
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