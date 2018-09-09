Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 9 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев прибыли в Женеву, где в понедельник начнутся переговоры гарантов астанинского процесса, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Мы полны оптимизма. Сейчас никаких прикидок нет. У нас два дня подряд будет серия встреч, по результатам обязательно пообщаемся", — сказал журналистам Лаврентьев.

Очередной раунд переговоров стран-гарантов Астаны (России, Турции и Ирана) при участии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры пройдёт в Женеве 10-11 сентября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков.

Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Запрещённая в России террористическая организация

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