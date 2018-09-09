США перебросили в Сирию дополнительные войска, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пентагон направил дополнительный контингент в удерживаемый силами коалиции форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Минобороны.

В регион перебросили более ста морских пехотинцев.

Отмечается, что Вашингтон укрепляет военное присутствие в районе гарнизона в связи с предупреждением России о готовящемся ударе по укрывающимся там боевикам.

"США не хотят конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне", — приводит канал заявление спикера Центрального командования США Уильяма Урбана.

База Эт-Танф

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз Соединенных Штатов в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с террористами "Исламского государства"*. Кроме того, коалиция оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.

В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что диверсионная группа террористов, база которых находится в районе Эт-Танфа, попыталась прорваться в направлении Пальмиры. В результате двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен.

Задержанные рассказали, что они должны были провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу, который они планировали захватить в течение недели.

Один из пленных боевиков рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, способствующих разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В Москве заявили со ссылкой на независимые источники, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию с применением химического оружия против мирного населения, в которой намерены обвинить Дамаск.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием "Белых касок". По информации военных, на встрече стороны утвердили сценарии проведения и съемок постановочных "химатак" против мирного населения в населенных пунктах Джиср-Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

В Минобороны отметили, что сигналом к началу провокации станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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