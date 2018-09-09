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Война в Сирии
Война в Сирии

США перебросили в Сирию дополнительные войска, сообщили СМИ

(обновлено: 12:11 09.09.2018)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в Сирии. Архивное фотоАмериканские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пентагон направил дополнительный контингент в удерживаемый силами коалиции форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Минобороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лавров рассказал, с чем связаны угрозы США в адрес Сирии

В регион перебросили более ста морских пехотинцев.

Отмечается, что Вашингтон укрепляет военное присутствие в районе гарнизона в связи с предупреждением России о готовящемся ударе по укрывающимся там боевикам.

"США не хотят конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне", — приводит канал заявление спикера Центрального командования США Уильяма Урбана.

База Эт-Танф

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз Соединенных Штатов в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с террористами "Исламского государства"*. Кроме того, коалиция оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор. 

Военнослужащие армии США в Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Spc. Anthony Zendejas IV
США призвали Россию воздержаться от операций в Эт-Танф

В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что диверсионная группа террористов, база которых находится в районе Эт-Танфа, попыталась прорваться в направлении Пальмиры. В результате двое боевиков были убиты, еще двое попали в плен.

Задержанные рассказали, что они должны были провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил террористов к городу, который они планировали захватить в течение недели.

Один из пленных боевиков рассказал, что их группу готовили в том числе инструкторы из США. При этом оружие и боеприпасы поставлялись с американской базы.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, способствующих разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Yasin Bulbul, Presidential Press Service Pool
Эрдоган обвинил США в поддержке террористических организаций в Сирии
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В Москве заявили со ссылкой на независимые источники, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию с применением химического оружия против мирного населения, в которой намерены обвинить Дамаск.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием "Белых касок". По информации военных, на встрече стороны утвердили сценарии проведения и съемок постановочных "химатак" против мирного населения в населенных пунктах Джиср-Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

В Минобороны отметили, что сигналом к началу провокации станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Stirliz Stirliz
В регион перебросили более ста морских пехотинцев.
На Су-34 подвесили дополнительную бомбу.
12:02
09.09.2018
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