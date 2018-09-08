Местные жители и активисты из организации Белые каски в Идлибе. Архивное фото

Местные жители и активисты из организации Белые каски в Идлибе. Архивное фото

ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Белые каски" планируют использовать в постановке химической атаки в провинции Идлиб пленных членов семей боевиков, готовых к примирению с сирийским правительством, сообщил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Сотрудники "Белых касок" готовятся к постановке с химическим оружием, к которой привлекут семьи тех, кто выразил желание примириться с режимом. После подготовки видеотехники будут перевезены из плена семьи "примиренцев" из ИГ* в район поселения Ариха",- сказал Джамаль.

По данным правозащитников, провокация будет проведена в самое ближайшее время.

В субботу в Минобороны России заявили, что подготовка провокации с использованием химического оружия должна завершиться к концу дня, а сигналом для акции боевиков станет особая команда от "зарубежных друзей сирийской революции".

В ведомстве также сообщили, что в Идлибе прошла сходка главарей террористических группировок, где они обсудили сценарии постановочных атак, которые планируется организовать в нескольких населенных пунктах, чтобы обвинить в использовании химоружия правительственные войска. Встреча прошла при участии активистов "Белых касок".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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