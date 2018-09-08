ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе, но не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией, заявил в субботу председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Американские военные считают, что существует более эффективный способ проведения контртеррористических операций, чем обычная крупная (военная) операция в Идлибе. Председатель (Данфорд) говорит, что Соединенные Штаты говорят не о сотрудничестве, а об использовании американских сил и средств для обнаружения террористов – даже в городской среде – и их уничтожения с минимальными потерями среди гражданского населения", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

По словам Данфорда, он не разговаривал с его российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым с тех пор, как начался кризис в Идлибе, и что он пока не планирует общаться с ним.

В Пентагоне также сообщили, что по их оценкам, около 20-30 тысяч террористов вошли в Идлиб, чтобы "скрыться среди сотен тысяч людей", которые бежали от насилия в других районах Сирии.

США и их союзники выступают против военной операции в Идлибе, которую может провести против террористов сирийская армия при поддержке ВКС РФ. Ранее в минобороны РФ сообщили, что по ряду объектов террористов в этой провинции уже нанесены удары высокоточным оружием.

По заявлению американской стороны, операция в Идлибе приведет к тяжелым гуманитарным последствиям. Однако ранее в Вашингтоне не озвучивали свои данные о количестве террористов в Идлибе и не предлагали свои варианты борьбы с ними, поскольку эта провинция не входит в район действия коалиции США в Сирии. В настоящее время около 2 тысяч американских военных находятся в северных и восточных районах страны, которые неподконтрольны Дамаску.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>