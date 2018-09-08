ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США готовы предложить свой план по борьбе с террористами в Идлибе, но не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией, заявил в субботу председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.
По словам Данфорда, он не разговаривал с его российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым с тех пор, как начался кризис в Идлибе, и что он пока не планирует общаться с ним.
В Пентагоне также сообщили, что по их оценкам, около 20-30 тысяч террористов вошли в Идлиб, чтобы "скрыться среди сотен тысяч людей", которые бежали от насилия в других районах Сирии.
По заявлению американской стороны, операция в Идлибе приведет к тяжелым гуманитарным последствиям. Однако ранее в Вашингтоне не озвучивали свои данные о количестве террористов в Идлибе и не предлагали свои варианты борьбы с ними, поскольку эта провинция не входит в район действия коалиции США в Сирии. В настоящее время около 2 тысяч американских военных находятся в северных и восточных районах страны, которые неподконтрольны Дамаску.
В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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