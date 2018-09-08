Эксперт оценил данные Минобороны о сигнале к провокации с химатакой в Сирии

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Использование провокации с применением химического оружия является попыткой приостановить наступление сирийской армии на Идлиб, заявил RT эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Сценарий не меняется, ничего нового наши так называемые партнеры сегодня придумать не могут, фантазии не хватает", — отметил он.

Других способов помешать действиям правительственных войск против боевиков в Идлибе "американцы не видят", подчеркнул Фитин.

В субботу в Минобороны России заявили, что подготовка провокации с использованием химического оружия должна завершиться к концу дня, а сигналом для акции боевиков станет особая команда от "зарубежных друзей сирийской революции".

В ведомстве также сообщили, что в Идлибе прошла сходка главарей террористических группировок, где они обсудили сценарии постановочных атак, которые планируется организовать в нескольких населенных пунктах, чтобы обвинить в использовании химоружия правительственные войска. Встреча прошла при участии активистов "Белых касок".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.