Террористы обстреляли христианский город на севере провинции Хама

ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы в пятницу открыли огонь из РСЗО "Град" по городу Мухарди в Сирии, десять мирных граждан погибли и 30 получили ранения, сообщили РИА Новости в ополчении города. Мухарди расположен на севере провинции Хама близ административной границы провинции Идлиб. В городе преимущественно проживают православные христиане.

"Террористы обстреляли вчера Мухарди "Градами". Девять человек погибли, еще один тяжелораненый скончался сегодня. Около 30 получили ранения", — рассказал собеседник агентства.

Идлиб является последней провинцией в Сирии, которую контролируют боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" и ряда незаконных вооруженных бандформирований. Правительственные войска САР готовы начать силовую операцию против террористов, если сценарий политического урегулирования окажется безуспешным.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенные в России террористические организации.

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