В Минобороны рассказали о сигнале к провокации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Подготовка провокаций с химоружием в сирийском Идлибе должна быть завершена к вечеру 8 сентября, сигналом к началу провокации террористов в провинции Идлиб станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября. Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции", — сообщил он.

Кроме того, в Идлибе состоялась сходка лидеров террористических группировок, в которой приняли участие представители "Белых касок". По словам Конашенкова, в ходе встречи боевики согласовали сценарии проведения постановочных "химатак" и договорились о том, как будут проходить съемки "инцидентов". Провокации запланированы в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Тафтаназ, Серакаб и Сармин, рассказал представитель Минобороны. Он напомнил, что террористы хотят обвинить в применении отравляющих веществ правительственные войска.

Конашенков добавил, что Минобороны продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирии и действия группировок вооруженных сил различных стран на Ближнем Востоке.

Организация "Белые каски" прославилась благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации создают постановочные видео, наносят "пострадавшим" грим и указывают им, как вести себя на камеру. Сирийские журналисты также опубликовали фотографии, на которых "Белые каски" сняты с оружием и в военной форме.

В МИД России ранее заявили, что деятельность "Белых касок" является элементом информационной кампании по очернению сирийских властей и военных. Президент арабской республики Башар Асад указывал на то, что члены организации в действительности являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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