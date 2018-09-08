В Идлибе прошла сходка террористов с участием "Белых касок"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сходка лидеров террористических группировок с участием "Белых касок" прошла в Идлибе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин", — добавил Конашенков.
Организация "Белые каски" получила широкую известность и поддержку западных правительств благодаря роликам в интернете, в которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению Дамаска. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
Ситуация в Идлибе
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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