Российские военные зафиксировали обстрелы в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток зафиксировал обстрелы в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По словам генерала, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации не уменьшается.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Джубб-Эль-Мгара (дважды), Айн-Эль-Кантара, Джубб-Эз-Заур (дважды), Санджека, Нахшебба, Сальма, Кинсибба, Калът-Мпрза (дважды), Шиллиф провинции Латакия, районов Хара, Маканис-Эд-Дувайри (трижды), Шейх Али-Кобтани (дважды), Биньямин, научно-исследовательского центра в городе Алеппо", — сказал он.

Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб, сообщил Савченко.

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