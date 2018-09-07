Де Мистура предложил план по урегулированию в Идлибе

ООН, 7 сен – РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил план урегулирования ситуации в Идлибе, согласно которому местное гражданское население и страны-гаранты должны попросить боевиков уйти из населенных пунктов.

"Население не должно уезжать. Кто должен уйти из населенных пунктов, деревень, так это должны быть боевики. Ан-Нусра*", — сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на совбезе ООН.

По его мнению, это выполнимая задача. В частности, по словам спецпосланника, 98,5-98,8% из находящихся в Идлибе трех миллионов человек – это гражданские лица, у которых "есть право голоса".

"Они могут использовать это право голоса, чтобы привести к отделению (боевиков от населения – ред.), о котором мы говорим", — считает спецпосланник.

Мистура предположил, что можно провести некую медийную кампанию по информированию населения о том, что они могут влиять на ситуацию, если будут открыто говорить боевикам, что не хотят видеть их в своем доме, городе.

"В идеале все вооруженных люди, всех боевиков, надо попросить с указанием дедлайна увести свое военное присутствие, базы прочь от населенных пунктов, деревень. Населенные пункты тогда останутся под контролем гражданских местных советов и местной полиции", — предложил Мистура.

В частности, такую просьбу надо передать боевикам Ан-Нусры*, и сделать это должны, по мнению спецпосланника, страны-гаранты. В этом вопросе Мистура больше всего рассчитывает на Турцию, "которая в состоянии доносить до них жесткие заявления".

Россия и Турция должны выступить основным гарантами такого варианта, считает Мистура. Россия должна гарантировать, что на время попыток реализовать этот план не будет наноситься авиаударов и крупных наступлений на населенные пункты, заявил спецпосланник.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Запад называет эти формирования "умеренной вооруженной оппозицией" и настаивает, что число террористов среди них незначительно.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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