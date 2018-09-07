США призвали Россию воздержаться от операций в Эт-Танф

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США советуют России воздержаться от проведения каких-либо операций в сирийском городе Эт-Танф и ожидают, что Россия будет уважать зоны деконфликтации, заявил РИА Новости в пятницу представитель Центрального командования США (CENTCOM).

"США не нужна никакая помощь в наших усилиях по уничтожению ИГ* в зоне деконфликтации Эт-Танф, и мы посоветовали россиянам оставаться в стороне. Русские согласились на 55-километровую зону деконфликтации вокруг гарнизона Эт-Танф, чтобы избежать случайного конфликта между нашими силами и продолжать быть профессионально вовлеченными через каналы деконфликтации. Мы ожидаем, что русские будут соблюдать это соглашение. Нет никаких причин для российских и проправительственных сил нарушать пределы этой зоны деконфликтации", — заявил он.

Он также добавил, что силы коалиции находятся в зоне Эт-Танф только для того, чтобы бороться с террористической группировкой "Исламское государство"*, и все утверждения, что США помогают террористам или укрывают их являются неверными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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