На востоке Сирии начались учения коалиции во главе с США

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Силы коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* начали в пятницу учения на востоке Сирии, сообщает сайт коалиции.

"Учения включают атаку с воздуха на подразделение размером с роту с боевыми стрельбами… Наши силы продемонстрируют способность быстро развертываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быстрое проникновение в любом месте в районе совместных операций коалиции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что учения проводятся в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него.

Отмечается, что коалиция проводит работу по предупреждению конфликтов с "российскими коллегами, используя соответствующие установленные каналы, предназначенные для предотвращения недопонимания или эскалации напряженности".

Ситуация в районе гарнизона Эт-Танф ранее не раз вызывала обеспокоенность у российских военных. По их данным, под руководством инструкторов США там проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против властей Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска. Пока никаких инцидентов между американскими и российскими военными не было, стороны согласовывают свои действия во избежание конфликтов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>