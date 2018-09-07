Хейли назвала условие обсуждения США финансирования восстановления Сирии

ООН, 7 сен – РИА Новости. США не будут обсуждать вопрос финансирования ими восстановления Сирии, пока там не будет конкретных результатов политического процесса, направленного на урегулирование, заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Ники Хейли.

"США не будут рассматривать такие запросы о предоставлении помощи для восстановления, пока не будет конкретных результатов истинно политического процесса, который положит конец войне и даст свободу сирийскому народу", — сказала она на заседании Совбеза ООН.

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