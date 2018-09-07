Небензя назвал количество террористов в Идлибе

ООН, 7 сен — РИА Новости. Несколько десятков бандформирований, в которых участвует около 50 тысяч террористов, действует в районе сирийского Идлиба, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

"Всего в зоне деэскалации Идлиб действует 40-45 бандформирований общей численностью около 50 тысяч человек", — сказал Небензя.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

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