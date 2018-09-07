Россия, Турция и Иран рассчитывают, что призыв о перемирии в Идлибе услышат

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана заявил, что стороны исходят из того, что призыв о перемирии в идлибской зоне будет услышан.

"Конечно, мы исходим из того, что удастся договориться, исходим из того, что наш призыв к примирению и в идлибской зоне будет услышан. Но при этом мы имеем в виду, что все наши договоренности по Сирии всегда исходили из того, что мы добиваемся и будет стремиться к примирению всех враждующих сторон, а террористические организации мы всегда выносили за скобки", — заявил Путин по итогам переговоров.

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