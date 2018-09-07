Эрдоган назвал сохранение статуса Идлиба как зоны деэскалации необходимым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране. 7 сентября 2018

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Сохранение статуса сирийского Идлиба как зоны деэскалации является жизненно необходимым, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.

"Атаки на Идлиб со стороны сирийского режима ухудшают ситуацию в регионе. Эти атаки несут риски для политического урегулирования в Сирии. Жизненно важно сохранить статус Идлиба как зоны деэскалации. Любые неверные шаги в этом направлении будут чувствоваться везде. Проблема должна решиться в духе Астаны", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшее время генсек ООН, спецпосланник международной организации по Сирии, а также представители РФ, Турции и Ирана встретятся в Женеве.

"Эта встреча придаст новую динамику всему процессу. Наша цель, чтобы с участием в том числе Совбеза ООН Сирия наконец пришла к миру. Это цель не только трех наших стран, но и всего мирового сообщества", — добавил Эрдоган.

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