Эрдоган назвал сохранение статуса Идлиба как зоны деэскалации необходимым

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Сохранение статуса сирийского Идлиба как зоны деэскалации является жизненно необходимым, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.
Он отметил, что в ближайшее время генсек ООН, спецпосланник международной организации по Сирии, а также представители РФ, Турции и Ирана встретятся в Женеве.
"Эта встреча придаст новую динамику всему процессу. Наша цель, чтобы с участием в том числе Совбеза ООН Сирия наконец пришла к миру. Это цель не только трех наших стран, но и всего мирового сообщества", — добавил Эрдоган.
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