В Сирии создали условия для размещения до миллиона беженцев, заявил Путин

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам саммита в Тегеране заявил, что в Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев, власти САР дали гарантии их не дискриминации.
"В Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев. Правительством даны твердые гарантии безопасности и не дискриминации по отношению ко всем возвращающимся на родину гражданам, в том числе это касается и вопросов собственности", — сказал Путин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>