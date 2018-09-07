В Сирии создали условия для размещения до миллиона беженцев, заявил Путин

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время трехсторонней встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время трехсторонней встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам саммита в Тегеране заявил, что в Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев, власти САР дали гарантии их не дискриминации.

"В Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев. Правительством даны твердые гарантии безопасности и не дискриминации по отношению ко всем возвращающимся на родину гражданам, в том числе это касается и вопросов собственности", — сказал Путин.

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