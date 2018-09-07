Путин назвал приоритеты для российских военных и сирийской армии в Идлибе

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Российские военные и сирийская армия при борьбе с терроризмом всегда стремятся выводить гражданское население в безопасные места, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы со своей стороны, я имею в виду, российские вооруженные силы и правительственная армия, всегда, если вы обратили внимание, стремились к тому, и часто у нас это получалось, стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения", — сказал Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана.

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