Путин назвал изгнание боевиков из Идлиба главной задачей

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Главная задача на данный момент — изгнать боевиков из сирийской провинции Идлиб, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

"Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона", — сказал Путин.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Судьба Идлиба в Тегеране обсуждалась за обедом в прямом смысле этого слова pic.twitter.com/eMswWFNnxq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 сентября 2018 г.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>