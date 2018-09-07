Есть доказательства подготовки боевиками провокаций в Сирии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Недопустимо, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон войскам САР, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана.

"Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии. Как представляется, именно на это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", — сказал Путин.

По словам российского президента, он проинформировал в этой связи коллег о проводимой Россией работе в рамках Совета безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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