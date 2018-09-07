Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Необходимо добиться ухода американских военных из сирийского региона на восточном берегу Евфрата, их присутствие только осложняет ситуацию, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Важные моменты — ситуация в Идлибе и на восточном берегу Евфрата. Мы должны сделать так, чтобы американцы ушли из этого региона. Их присутствие только усугубляет ситуацию", — сказал иранский лидер на открытии саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране.

Судьба Идлиба в Тегеране обсуждалась за обедом в прямом смысле этого слова pic.twitter.com/eMswWFNnxq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 сентября 2018 г.

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При этом он отметил, что борьбу же с терроризмом в Идлибе нужно вести так, чтобы мирные жители не пострадали.

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