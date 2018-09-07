Роухани призвал Россию и Турцию сделать новые шаги по ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. России, Ирану и Турции необходимо сделать дополнительные шаги для борьбы с терроризмом в Сирии, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Нам нужно сделать дополнительные шаги (по борьбе с терроризмом. — ред). После борьбы с терроризмом мы должны добиться других результатов в Сирии: создать новую конституцию, добиться проведения выборов, возвращения беженцев и восстановления страны. Такие шаги будем делать в дальнейшем", — сказал иранский президент на открытии саммита РФ, Ирана и Турции в Тегеране.

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