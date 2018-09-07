Путин призвал начать работу по переходу Сирии к мирной жизни

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Необходимо как можно быстрее перейти к содержательной работе по переходу Сирии к мирной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече лидеров РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

"Нам нужно сформировать третью часть конституционного комитета от представителей общественных организаций. Мне думается, что эта работа должна быть ускорена. Нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию", — сказал Путин.

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