В Дамаске рассказали о работе по выводу мирных жителей из Идлиба

ДАМАСК, 7 сен — РИА Новости. Дамаск сотрудничает с международными организациями для вывода мирных жителей из Идлиба и считает это важнейшей задачей до начала военной операции, заявил РИА Новости на полях международной торговой выставки в Дамаске советник министра информации страны Али аль-Ахмед.

"Происходит значительное сотрудничество с международными организациями… Работа идет со всеми, кто хочет реально работать для вывода наших жителей, захваченных террористами в качестве живого щита", — заявил аль-Ахмед, отметив, что гуманитарный вопрос "основная тема".

По словам аль-Ахмеда, Дамаск координируется с "действительно независимыми организациями", в то время как "США контролируют большинство организаций". Он отметил, что работа по эвакуации жителей ведется, чтобы "битва была только с террористами, и удары наносились только по террористам, которые не хотят примирения с сирийским государством".

Дату начала военной операции советник назвать не смог, заявив, что пока ожидаются встреча между лидерами РФ, Турции и Ирана в Тегеране, а также заседание Совбеза ООН по теме Идлиба, связанное с тем, что "США не хотят победы над террористами в Сирии". Лидеры РФ, Турции и Ирана встречаются в Тегеране в пятницу, чтобы обсудить Сирию.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Операция в Идлибе и процесс сирийского урегулирования стали центральными темами саммита Россия-Турция-Иран, который проходит в пятницу в Тегеране. Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани намерены также обсудить вопросы гуманитарного содействия САР — тему, которая становится все более актуальной по мере освобождения территории страны от террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>