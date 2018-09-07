Более 15 тысяч сирийских беженцев за полтора месяца вернулись в страну

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Более 15 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину за прошедшие полтора месяца, сообщил президент России Владимир Путин.

Выступая в пятницу на открытии саммита РФ, Турции и Ирана, он упомянул, что Россия выступила с инициативой о международном содействии возвращению в Сирию беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как отметил российский лидер, отрадно, что эта инициатива находит поддержку иранских и турецких партнеров.

"Хотел бы упомянуть, что наряду с действующим в Дамаске центром приема, распределения и размещения беженцев, в Москве развернут межведомственный координационный штаб. Кроме того, открыты пункты пропуска на границе с Иорданией и Ливаном. За полтора месяца домой вернулись более 15 тысяч человек", — заявил Путин.

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