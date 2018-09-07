Эрдоган предложил объявить перемирие в Идлибе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Идлибе следует объявить перемирие и остановить атаки на эту сирийскую провинцию, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на саммите в Тегеране.

"Население Идлиба серьезно страдает, бомбежка представляет угрозу для них. Я имею в виду гражданское население. Потому что начинается здесь волна миграции. В конце концов, население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней. С одной стороны, перемирие, а с другой — меры, которые должны применить в отношении террористов", — сказал Эрдоган.

По его словам, саммит в Тегеране — это последняя возможность мирно решить проблему Идлиба в рамках астанинского процесса.

"Погибли много наших солдат, мы приложили много усилий, но несмотря на это, ситуация подвергается различным рискам. Идлиб считается не только геополитическим для будущего Сирии, но и для обеспечения безопасности нашей страны", — подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что Турция больше не может принимать сирийских беженцев. Он призвал военных трех стран приложить совместные усилия для установления перемирия в Идлибе.

"Турция решительно настроена продолжить свое присутствие в регионе до тех пор, пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность", — добавил президент.

Кроме того, он выразил обеспокоенность попытками США "поддержать террористические организации в Сирии".

Комментируя предложение турецкого президента о перемирии, Владимир Путин отметил, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию.

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — заявил Путин.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В российском МИД заявили, что ситуация с операцией прояснится после саммита России, Ирана и Турции в Тегеране.

Сообщалось, что лидеры трех стран планируют обсудить вопросы гуманитарного содействия Сирии — тему, которая становится все более актуальной по мере освобождения страны от террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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