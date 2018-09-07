МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва хотела бы уточнить, что имелось в виду в сообщениях об обращении США к России о разрешении "работать" в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпредставителя госсекретаря США по сирийскому диалогу Джима Джеффри сообщило, что США неоднократно просили у России разрешения "работать" в сирийской провинции Идлиб для уничтожения последних оплотов террористической группировки ИГ* и других экстремистов.

"У нас вызвало это заявление больше вопросов, и, учитывая, что оно было сделано публично, так же публично мы бы хотели уточнить, о чем идет речь, что господин Джеффри имел в виду. Потому что нам это сообщение не очень понятно", — заявила она.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористические организации, запрещенные в России