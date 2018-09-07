В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция — 7, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1921 гуманитарную акцию, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2966 тонн.
За сутки медицинскую помощь получили 188 человек, добавили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
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