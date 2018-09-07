В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Позиции боевиков в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Позиции боевиков в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция — 7, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 случая стрельбы в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 9, Идлиб – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Хама – 1, Идлиб — 6", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1921 гуманитарную акцию, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2966 тонн.

За сутки медицинскую помощь получили 188 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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