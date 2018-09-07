МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", — заявила глава правительства, комментируя операцию в провинции Идлиб.
Меркель также добавила, что обсудила этот вопрос с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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