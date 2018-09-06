США обвинили Сирию в торговле нефтепродуктами с ИГ*

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Министерство финансов США заявило в обосновании своих новых антисирийских санкций, что власти страны ведут торговлю нефтепродуктами с террористической группировкой ИГ*.

Согласно сообщению управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, среди попавших в санкционный список – Мухаммед аль-Катирджи и его Qatirji Company.

"Катирджи поддерживает прочные связи с сирийским режимом и способствует торговле топливом между режимом (властями Сирии) и ИГ*, включая поставки нефтепродуктов на контролируемую ИГ* территорию", — говорится в сообщении.

В минфине также заявили, что у аль-Катирджи обширные связи как среди чиновников правительства Сирии, так и среди боевиков ИГ*. Утверждается также, он "отвечает за импорт и экспорт в Сирию и оказывает помощь в перевозке оружия и боеприпасов под предлогом импорта и экспорта продовольственных товаров".

*Запрещенная в России террористическая организация