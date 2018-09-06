России, Сирии и Ирану не стоит играть против США, заявила Хейли

ООН, 6 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила что России, Сирии и Ирану не стоит пробовать играть против США.
Она продолжила свое эмоциональное выступление заявлением, что "ложь сирийцев и русских их не оправдывает".
"Ложь сирийцев и русских лишь показывает вину Асада. Соединенные Штаты не перестанут решительно давить на эту ложь. Мы не бросим сирийский народ", — подвела итог американский постпред.
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