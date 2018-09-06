Россия попросила назвать цели, по которым США хотят ударить в Сирии

ООН, 6 сен — РИА Новости. Россия предложила властям США назвать те объекты в Сирии, которые, по их мнению, могут быть причастны к производству или хранению химического оружия, и направить туда представителей ОЗХО, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

"У нас есть конкретное предложение к американским коллегам — огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки", — сказал Небензя.

Постпред добавил, что если власти США подозревают связь сирийских объектов с хранением или применением химоружия, то необходимо передать эти сведения в ОЗХО для проведения предусмотренной химконвенцией инспекции.

При этом Небензя заявил, что России доподлинно известно, что на неподконтрольную сирийским властям территорию сложными маршрутами завезли отравляющие вещества и оборудование, которые боевики собираются использовать для провокаций. Он подчеркнул, что представители незаконных вооруженных формирований уже прошли инструктаж западных спецслужб.

"Белые каски" уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей", — уточнил российский постпред.

Вместе с этим Небензя обратил внимание, что "одновременно вблизи Сирии наблюдается военное присутствие ключевых западных стран, их официальные лица выступают с агрессивными заявлениями".

Во вторник Белый дом пригрозил президенту Сирии Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия. При этом ответственность за химатаку США заранее возлагают на власти Сирии.

"Ударные" планы США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и Вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники CNN заявили, что, хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.

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