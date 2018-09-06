Израиль тайно спонсировал сирийских повстанцев, пишут СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Израиль тайно вооружал и спонсировал повстанческие формирования на юге Сирии, которые не позволяли проиранским силам и террористам группировки "Исламское государство"* занять позиции в районах, близких к сирийско-израильской границе, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на более чем два десятка командующих и членов этих формирований.

Согласно его данным, речь идет о как минимум 12 группах, которые получали оружие и финансовую поддержку в течение последних нескольких лет. Израильские силовые структуры передавали вооружение через три пункта, связывающие спорные Голаны и Сирию. Заключительный трансфер был произведен в июле текущего года.

По подсчетам Foreign Policy, каждому бойцу выделялась зарплата в размере около 75 долларов в месяц. Формирования получали, среди прочего, винтовки, пулеметы, минометы и транспортные автомобили, а также дополнительные средства на покупку оружия на черном рынке в Сирии, пишет издание, ссылаясь на повстанцев и местных журналистов.

Подобные сообщения ранее уже появлялись в других СМИ, в частности, в газете Wall Street Journal, которая ссылалась на слова нескольких сирийских бойцов.

*Запрещённая в России террористическая организация

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