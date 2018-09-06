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Война в Сирии
Война в Сирии

Решение по Идлибу потребует от сторон ряд компромиссов, заявил эксперт

(обновлено: 17:23 06.09.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фотоПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Решение по вопросу Идлиба, которое удовлетворит все стороны, должно быть принято на саммите РФ, Турции и Ирана, но для этого потребуется дипломатическая работа и ряд компромиссов, сказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. 4 сентября 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Эксперт спрогнозировал развитие ситуации в Идлибе в ближайшие дни

Трехсторонний саммит РФ – Турция — Иран состоится в Тегеране 7 сентября. Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

По словам Долгова, достижение договоренностей по ситуации в Идлибе, которая будет одним из главных вопросов на саммите, будет затруднять позиция Турции.

"Есть некоторые противоречия среди позиций этих стран. Это прежде всего касается Турции, как известно, турецкая сторона поддерживает ряд вооруженных группировок, которые находятся в Идлибе. Это обстоятельство затрудняет общее соглашение и действия сирийской правительственной армии по ликвидации последнего очага вооруженной оппозиции в Идлибе. Поэтому этот саммит приобретёт еще большую значимость", — сказал Долгов РИА Новости.

"Между Россией и Ираном существует взаимопонимание в вопросе ликвидации вооруженных группировок, действующих в Идлибе. Недавний визит МИД Ирана показал, что у Ирана с Россией единая позиция. Но у Турции она своя. Турецкие представители недавно заявляли, что решить проблему Идлиба необходимо мирным путем и привести этот саммит к решению. Думаю, что решение будет найдено, возможно, будут найдены какие-то компромиссы, возможно, будут переговоры с теми группировками в Идлибе, которые будут к этому готовы. Должно быть принято решение, которое удовлетворит все стороны, но для этого нужна дипломатическая работа и ряд компромиссов", — считает Долгов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова прокомментировала слова Трампа по Идлибу

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

 

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